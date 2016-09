Diorama – Zero Soldier Army ist da

Accession Records presents: Diorama – Zero Soldier Army

DIORAMA kehren mit ZERO SOLDIER ARMY an die musikalische Front zurück. Die Veröffentlichung des Nachfolgewerks vom viel beachteten Longplayer EVEN THE DEVIL DOESN’T CARE (wochenlang in den Top 3 der Deutschen Alternative Charts) erscheint am 9.September 2016. Eine Single Auskoppelung als Musikvideo wird vorab erscheinen.



Vom explosiven Eröffnungstrack ZSA bis zum surrealen Ausklang STAY UNDECIDED zelebrieren DIORAMA ihre charakteristische Mischung aus Dark Electro, Indie und Progressive Rock. „Die Songs sind in einer Zeit immer vertrackter werdender globaler Krisen bei gleichzeitigem Erstarken zunehmend fanatischer Nationalismen und anderer Wahnvorstellungen entstanden.

Der Fassungslosigkeit angesichts des Fiaskos, auf das wir langsam aber sicher hinsteuern, wollten wir einen Begriff entgegensetzen, der gleichzeitig Wehrlosigkeit und Wehrhaftigkeit verkörpert – die ZERO SOLDIER ARMY.“, kommentiert Torben Wendt. „Wir haben keine Waffen. Aber wir haben Liebe, Freiheit und Musik. Und Gin.“ „Es geht darum, seine Naivität nicht preiszugeben, zerstörerischen Kräften entgegenzutreten, verlorengehende Träume aufleben zu lassen. Bei der Produktion von ZERO SOLDIER ARMY haben wir vor allem unsere Liebe für kraftvollen elektronischen Sound wiederentdeckt und weiterentwickelt. Härter und geradliniger als zuletzt, melancholisch wie immer.

Das Album ist 100% Diorama, vom ersten bis zum letzten Ton.“ Das Artwork der CD wurde in Zusammenarbeit mit Stefan Alt (ant-zen) gestaltet und bietet neben atmosphärischen Aufnahmen des Leipziger Fotokünstlers „Propeller“ eine Schablone in Booklet-Größe mit ausgestanztem Bandlogo als exklusives Sammlerstück.