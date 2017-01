BZFOS mit Bloody Unholy Christmas in Weihnachtsstimmung

Bloodsucking Zombies from outer Space

Bloody Unholy Christmas

Schlitzer Pepi/Rough Trade

Ho Ho Ho, da lacht das weihnachtliche Herz. Denn pünktlich zu Glühwein und Keksen sind die Wiener Bloodsucking Zombies From Outer Space schon in Weihnachtsstimmung und bringen am 25.11.2016 ihr neues Album Bloody Unholy Christmas heraus. Auf diesem haben BZFOS 12 Covertracks verewigt. Im schnellen Psychotempo gespielt hören sich Let Me Entertain You von Robbie Williams oder Thriller von Michael Jackson ( mit Worten von Bela B.) gleich viel gefälliger an. Material Girl von Madonna oder Bloody Unholy Christmas selbst haben den nötigen Drive, um jede Weihnachtsfeier aufzumischen. Der Kommisar von Falco hat auch gleich den Wiener Schmäh in der Stimme, wie seinerzeit der Künstler selbst.

An manchen Stellen herrscht der Rock auf der Scheibe vor und es wird genauso gesungen. Durch die harten Metalgitarrenklänge bleibt der Horrorbilly/Psychobilly auf der Strecke. Doch die Band ist ja für ihren ziemlich breit gefächerten Musikstil bekannt. Die Tracks God Of Thunder von Kiss, Welcome To The Jungle von Guns N‘ Roses oder Queens Don’t Stop Me Now sind für mich zu nah am Original, so dass mir eine richtige Psychobillyversion lieber gewesen wäre.

Von ABBAs Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), dem legendären Science Fiction / Double Feature aus The Rocky Horror Picture Show und nicht zuletzt meinem Favoriten, dem Beatles-Cover Help, bei dem der Bass endlich slappt wie er soll, hat man eine schöne Trackauswahl gefunden. Die CD hat bis auf zwei Tracks zwar wenig mit Weihnachten oder gar mit dem bekannten Musikgenre der Jungs zu tun. Doch die Idee ist schön und die Songs kennt sowieso jeder. Entstanden ist die Idee des Albums aufgrund der circa zehnjährigen Unholy Chrismas Veranstaltung der Zombies, bei der sie ihren Helden KISS Tribut zollen und anderen Untoten neues Leben einhauchen. Das abschließende Slade-Cover Merry Xmas Everybody stimmt am Ende des Albums doch richtig auf das bevorstehende Fest ein. Mit diesem Album und den vertrauten Songs kann Weihnachten dann kommen.

i.s.o.