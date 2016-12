Der persönliche Adventskalender – sag’s mit Worten

Elma van Vliet

Der persönliche Adventskalender

Knaur Verlag

Preis: Euro 14,99

In wenigen Tagen hängt er wieder in jeder guten Stube, der Adventskalender.

Ob nun mit Schokolade oder Spielzeug gefüllt, macht es immer wieder Spaß jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Bei Elma van Vliets persönlichem Adventskalender geht es jedoch um Kommunikation. Wann hat man schon einmal Zeit und Muße seinen Liebsten ein paar liebevolle Worte zukommen zu lassen? Der persönliche Adventskalender besteht aus 24 Kärtchen und Kuverts, die man an einer grün-weißen Kordel aufhängen kann. Farblich sind die Karten und Umschläge mit roten oder grünen Weihnachtsmotiven, wie Elch, Tannenbaum, Engel und so weiter verziert. Die Kärtchen bieten Platz für eine kleine Botschaft. Worte, die man immer schon einmal sagen wollen. Das können Danksagungen sein oder man zaubert aus jeder kleinen Karte einen Gutschein, für Eislaufen, Kino oder Weih- nachtsmarktbesuch.

Ein kleines Begleitbüchlein gibt Hilfestellung, falls es mit der Ideenfindung nicht so klappt. Doch da den Ideen ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt sind, kann es mit dem Ausfüllen und dem Aufhängen des Kalenders auch bald losgehen. Bei der ganzen Vorweihnachtsnascherei ist dieser

Kalender etwas Besonderes, verglichen mit denen aus Schokolade. Eine schöne Idee.

i.s.o.