Eine ganz besonderen Signierstunde findet zur Feier der

Eröffnung des ersten Berliner Taschen Flagshipstores statt. Der Starfotograf

Peter Lindbergh signiert sein neues Buch A Different Vision on Fashion Photography

am Eröffnungstag – am Samstag, den 3. Dezember von 16 bis 18 Uhr.

Wir verlosen darüber hinaus das neue Buch von Peter Lindbergh: A

Different Vision on Fashion Photography.