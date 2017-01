Amigo Spiel Topseller Wizard Nr. 1

Das Kartenspiel Wizard bleibt AMIGO-Topseller Nr. 1

Sowohl in der Kategorie AMIGO-Kartenspiele als auch in der Gesamtplatzierung: Wizard ist und bleibt auch 2016 AMIGOs Topseller Nr. 1! In der Rubrik Familienspiele führt – ebenfalls seit vielen Jahren unangefochten – das Spiel mit der Glocke: Halli Galli. In den Top 5 der AMIGO-Kinderspiele hatte 2016 mit Halli Galli Junior ebenfalls eine „Glocke“ die Nase vorn.

Die AMIGO-Rangliste 2016* wird auf den oberen Plätzen klar von Klassikern dominiert. So steht bei den Kartenspielen das Stichspiel Wizard auf Platz 1. 6 nimmt! landet auf Platz 2, das Bohnenhandel-Spiel Bohnanza direkt dahinter auf dem dritten Platz. Mit Unter Spannung konnte sich bei den Kartenspielen die einzige Neuheit auf dem vierten Platz behaupten. Platz 5 besetzt das bereits 2011 erschienene Legespiel Schwarz Rot Gelb.

Halli Galli feiert in diesem Jahr Jubiläum. Dass sich der moderne Klassiker auch nach 25 Jahren noch großer Beliebtheit erfreut, zeigt auch das vergangene Jahr: Mit großem Abstand liegt Halli Galli in der Kategorie AMIGO-Familienspiele auf Platz 1. Das 2013 erschienene Becherspiel Speed Cups belegt Platz 2, gefolgt von Halli Galli Extreme. Neben diesen bereits etablierten Spielen kann sich mit ICECOOL auch bei den Familienspielen eine Herbstneuheit auf Platz 4 durchsetzen! Auf Platz 5 befindet sich Privacy – Scharf wie Chili aus der erfolgreichen Privacy-Partyspiel-Reihe.

Bei den AMIGO-Kinderspielen liegt Halli Galli Junior deutlich vorn. Das Magnetspiel Klack! besetzt Platz 2, direkt darauf folgt „das Spiel mit den Haargummis“ RinglDing. Schau mal! aus dem Jahr 2014 verfehlt auf Platz 4 das Treppchen nur knapp. Platz 5 belegt die Halli Galli Junior-Edition von ‚Der kleine Rabe Socke‘.