Winter-Sale beim Taschen Verlag

Taschen Warehousesale im Januar 2017

Es ist wieder so weit. Vom 26. bis 29. Januar ist Ausverkauf bei Taschen. Spitzentitel sind mit bis zu 75 % Rabatt zu bekommen.

Die Stores Berlin, Köln und Hamburg warten schon auf Schnäppchenjäger.

Neues Jahr, neue Bücher und auf jeder Seite neue Inspirationen! Vom

26. bis 29. Januar

bietet Ihnen der

TASCHEN-Sale

Preisnachlässe von bis zu 75%

bei Ansichtsexemplaren oder solchen mit leichten Mängeln

aus unseren Themenbereichen Design, Erotik, Film, Fotografie, Kunst und Popkultur.

Füllen Sie Ihre Regale bei taschen.com oder stöbern Sie fröhlich in Ihrem nächstgelegenen TASCHEN-Laden.

Lassen Sie sich mit unserer Enzyklopädie zum

Surfing

auf der Rabattwelle davontragen, machen Sie sich zum

Schnäppchenpreis schlau mit

Information Graphics

, oder finden Sie Sternenstaub für wenig Kohle in Mick

Rocks überwältigendem Album zu

David Bowie

.

Mit über 35 Jahren Verlagserfahrung hat sich TASCHEN mit kühnen, innovativen Büchern in vielen Größen, Themenbereichen und Preisklassen eine treue Gefolgschaft rund um den Erdball gesichert. Neben dem Web-Shop betreibt das Unternehmen mittlerweile 12 Stores in ganz Europa und den Vereinigten Staaten, darunter den neuesten in Berlin.

.

TASCHEN Store Berlin

Schlüterstr. 39

10629 Berlin

Tel +49-30 887 20 929

store-berlin@taschen.com

Donnerstag–Samstag 26.–28. Januar

10–20 Uhr