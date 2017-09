ICECOOL erhält Deutschen Spiele Preis als bestes Kinderspiel

Das Pinguin-Schnipp-Spiel ICECOOL aus dem Hause AMIGO wurde vom Publikum zum besten Kinderspiel gewählt und erhält die Auszeichnung ‚Deutscher Spiele Preis‘!

Damit hat das innovative Geschicklichkeitsspiel von Brian Gomez nicht nur die Experten der Jury Spiel des Jahres, sondern auch die Spieler selbst überzeugt.

Der Deutsche Spiele Preis wird seit 1990 an die fünf besten Neuerscheinungen des Jahrgangs sowie das beliebteste Kinderspiel vergeben. Dabei handelt es sich um einen Publikumspreis, das heißt per Onlinevoting oder Postkarte kann sich jeder Interessierte an der Wahl beteiligen. Deshalb freut sich das gesamte AMIGO-Team umso mehr, dass ICECOOL nun auch noch mit dieser Auszeichnung prämiert wurde.

„Als wir das Spiel das erste Mal gespielt haben – das war wohlgemerkt in einer Erwachsenen-Runde – haben wir uns selbst wie Kinder gefühlt“, berichtet der zuständige Redakteur Uwe Mölter. „Deshalb ist ICECOOL in unseren Augen nicht nur ein Kinder-, sondern auch ein Mehrgenerationenspiel.“

Der Deutsche Spiele Preis wird auch in diesem Jahr am Vorabend der Internationalen Spieltage in Essen am Mittwoch den 25. Oktober 2017 verliehen. Das Autorenteam aus Riga freut sich schon, diesen wichtigen Preis entgegen nehmen zu dürfen.

Über ICECOOL:

Bei ICECOOL versuchen die Spieler, ihre Pinguin-Spielfiguren mit den Fingern durch die Schultüren zu schnippen, um so Fische zu fangen und Punkte zu sichern. Besondere Spannung bringt, dass immer ein Spieler die Aufgabe hat, die Mitspieler zu fangen. Mit der richtigen Technik rutschen die Spielfiguren geradeaus, um die Kurve und können sogar über Wände hüpfen! Der Spielplan zeichnet sich dadurch aus, dass er aus fünf Boxen besteht, die ineinander gesteckt werden und so einen außergewöhnlichen 3D-Aufbau ergeben.

ICECOOL erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen, so wurde es unter anderem von der Nürnberger Spielwarenmesse für den ToyAward 2017 nominiert, gewann den Titel ‚Best Children’s Game 2016‘ bei der UK Games Expo und wurde zuletzt von der Jury Spiel des Jahres als ‚Kinderspiel des Jahres 2017‘ und der Wiener Spieleakademie als ‚Spiele Hit für Kinder‘ ausgezeichnet.

Für 2-4 Spieler ab 6 Jahren. Spieldauer ca. 30 Minuten. UVP: 29,99 EUR