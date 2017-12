AC-DC Gitarrist Malcom Young gestorben

Als Fan der ersten Stunde, ist es für mich sehr traurig zu erfahren, dass AC/DC-Legende Malcolm Young tot ist.

Der Gitarrist und Bruder von Angus Young und George Young war bekannt für sein hartes Gitarrenspiel auf seiner Gretsch.

Gerne erinnere ich mich noch an die Konzerte der Band in 1978 und 1979. Mit bestickten AC DC Jeansjacken rockten wir die seinerzeit noch überschaubare Ernst-Merck-Halle in Hamburg. Und freuten uns, wenn Angus Young die Hosen runter lies.

Malcolm Young war Gründungsmitglied von AC-DC. Im Jahre 2014 wurde bekannt, dass Malcom an Demenz erkrankt sei. Seinen Tot teilte die Band auf ihrer offiziellen Facebook-Seite mit. Malcom Young wurde 64 Jahre alt.

Nun sitzt er mit Bon Scott, der seinerzeit mit 26 viel viel zu jung starb am Rock’n‘ Roll Tresen.