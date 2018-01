ASSASSIN’S CREED kommt in die Kinos

Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen

entschlüsselt, erlebt Callum Lynch (Michael Fassbender) die Abenteuer seines

Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum erkennt, dass er

von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt und sammelt

unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und

mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

Die Hauptrollen in ASSASSIN’S CREED übernehmen der Oscar®-Nominierte Michael

Fassbender (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, 12 Years a Slave) und

Oscar®-Preisträgerin Marion Cotillard (The Dark Knight Rises, La Vie en

Rose). Justin Kurzel (Snowtown, Macbeth) führt Regie. Der Film wird

produziert von New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films und

Kennedy/Marshall, kofinanziert von RatPac Entertainment und Alpha Pictures

und von 20th Century Fox in die Kinos gebracht.

ASSASSIN‘S CREED zeigt den Oscar®-nominierten charismatischen Michael

Fassbender in einer faszinierenden Doppelrolle als Callum Lynch, der

mithilfe einer revolutionären Technologie, dem Animus, in das Leben seines

Vorfahren Aguilar eintaucht. An seiner Seite spielt Oscar®-Preisträgerin

Marion Cotillard die Wissenschaftlerin Sophia Rikkin, die der

geheimnisvollen Firma Abstergo angehört, die diese Technologie entwickelt

hat.

Auf den Spuren seines Vorfahren Aguilar nimmt uns Fassbender mit in die Zeit

der Spanischen Inquisition und wird in den alten Machtkampf zwischen der

„Bruderschaft der Assassine“ und dem „Orden der Templer“ hineingezogen, der

bis in die heutige Zeit andauert.

ASSASSIN’S CREED zeigt den uralten Kampf zwischen Gut und Böse, erzählt von

Machtspielen, Freiheitskämpfen und Unterdrückung und stellt eine Verbindung

zwischen uns und unserer Vergangenheit her. Früher geheime Bruderschaften –

heute multinationale Konzerne, der Kampf um Vorherrschaft mag anders

aussehen, das Ziel der Machtsicherung bleibt immer gleich.

Dabei steht im Film das faszinierende Konzept im Mittelpunkt: was wäre, wenn

wir wirklich die Möglichkeit hätten, die genetischen Erinnerungen, die in

unserer DNA gespeichert sind, zu entschlüsseln, und wir das Leben unserer

Vorfahren erleben könnten. Es eröffnen sich hier neue vielfältige

Möglichkeiten, Handlungsspielraum und das Kennenlernen von spannenden

historischen Figuren, Schauplätzen und Welten.

Die Story an sich ist sehr interessant. Vor allem die Einblendungen von jetzt und damals. Obwohl man eigentlich keinen Film über Zeitreisen machen dürfte, alleine schon wegen dem sog. Grossvaterparadoxon. Davon ab wurde zu viel Wert auf Aktion gesetzt und es zu wenig auf die Story an sich ankamm. Und der 3 D Effekt wurde nicht konsequent umgesetzt. Nur ab und zu konnte man es sehen, z.B. wenn der Vogel zu sehen war- Schade, dadurch wurden bestimmt gute Scenen nicht so rübergebracht wie gedacht. In 2 D ist auch sehenswert. Von der Austattung und den technischen wie stuntscebne

scenen, war der Film sehr gut. Wer auf Action mit etwas Story steht soll sich diesen Film antun. Kein Highlite aber sehenswert

Datt is wenn du deinen Opa in der Vergangenheit tötest, wie kann es dann dazu kommen? Wenn du ihn tötetst kannst du ja gar nicht existent sein um ihn zu töten. Jeder kleine Eingriff in die Verganheit verändert die zukunft massiv. Und die haben im Film ja einiges gemacht.

Genauso wenn du zurückreist und deine Mutter teriffts und durch irgendein Missgerschick deinerseits treffen sich deine Eltern nie oder später. Dadurch kannst du eigentlich nicht leben um dass Missgeschick zu machen. Verstehste??

Ab 27. Dezember 2016 nur im Kinoim Verleih der 20th Century Fox