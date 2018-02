100.000. Besucher bei Aschenbrödel – Nichts wie hin

Schloss Moritzburg: 100.000. Besucher bei Aschenbrödel – Endspurt für beliebte Ausstellung

Am Mittwoch, 14. Februar 2018 betrat der 100.000ste Besucher seit Eröffnung im November 2017 die Ausstellung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Schloss Moritzburg. Die Hoffnungen, in diesem Winter wieder mindestens 80.000 Menschen in Schloss Moritzburg, authentischer Drehort des wohl beliebtesten Märchenfilmes aller Zeiten begrüßen zu können, wurden damit weit übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr – die Ausstellung hatte 2016 / 2017 eine Woche mehr Laufzeit – liegen die Besuchszahlen auf gleichem Niveau.

Die Ausstellung schließt am Sonntag, 25. Februar 2018. Es bleibt also noch eine Woche Zeit für einen Ferienausflug nach Moritzburg in die beliebte Ausstellung. Nichts wie hin.

www.schloss-moritzburg.de