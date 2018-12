Aquaman ab 20 Dezember 2018 im Kino

Warner Bros. Pictures und Regisseur James Wan präsentieren ein actionreiches Abenteuer in der optisch atemberaubenden Unterwasserwelt der sieben Meere: In „Aquaman“ mit Jason Momoa in der Titelrolle geht es um die Vorgeschichte des halb menschlichen Atlanters Arthur Curry, dem Aquaman, der sich seinem Schicksal stellen muss, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Verdient er es überhaupt, die ihm von Geburt an zustehende Königswürde anzunehmen? Hier muss er gegen seinen Halbbruder Orm kämpfen, der derzeit den Thron der Unterwasserwelt inne hat. Weitere Hauptrollen übernehmen Amber Heard („Justice League“, „Magic Mike XXL“) als stürmische Kriegerin Mera, die Aquaman auf seinen Abenteuern begleitet, Oscar®-Kandidat Willem Dafoe („Platoon“, „Spider-Man 2“) als Vulko, Mitglied des Atlantischen Thronrats, Patrick Wilson (die „Conjuring“-Filme, „Watchmen – Die Wächter“) als derzeitig Atlantischer König/Halbbruder Orm/Ocean Master, Dolph Lundgren (die „The Expendables“-Filme) als Nereus, König des Atlantischen Xebel-Stamms, Yahya Abdul-Mateen II (Netflix-Serie „The Get Down“) als rachsüchtiger Black Manta und OscarPreisträgerin Nicole Kidman („The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit“, „Lion: Der lange Weg nach Hause“) als Arthurs Mutter Atlanna sowie Ludi Lin („Power Rangers“) als Captain Murk vom Atlantischen Kommando und Temuera Morrison („Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“, „Green Lantern“) als Arthurs Vater Tom Curry.

Regie James Wan

Mit Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren

Kinostart ab 20.12.2018 im Verleih der Warner Bros. Pictures