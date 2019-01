Immisitzung 2019 – Jede Jeck is von woanders

Vom 17. Januar bis Karnevalsdienstag gastiert die Immisitzung wieder im Bürgerhaus Stollwerck.

Immis, das sind Zugereiste. Also, die Immigranten aus Köln und die Akteure der Sitzung nehmen sich sozusagen selbst auf die Schippe. Sie kommen aus den USA, Brasilien, Griechenland oder eben von woanders.

Die Immisitzung steht für Kabarett mit rasanter Bühnenkomik, internationaler Musik und beste Stimmung. Die Sketche rund um das Leben als Immi in Köln lockten in den vergangen Jahren mehr als 7000 Zuschauer in die Kölner Südstadt. Das Motto wirbt für Toleranz: Jede Jeck is von woanders.

Veranstaltungsort:

Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln

Karten gibt es:

Im Internet unter www.koelnticket.de (33 Euro, ermäßigt 22 Euro, Stehplätze 15 Euro plus Gebühr).

Weitere Infomationen unter www.immisitzung.de