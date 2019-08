Krazy Kat kommt groß daher

Alexander Braun

George Herrimans

Krazy Kat – XXL Format

Taschen Verlag

Preis: Eur 150,00

Jetzt gibt es etwas zu schleppen. Krazy Kat den beliebten Comicklassiker George Herrimans vom Anfang des 20 Jahrhunderts gibt es nun im XXL- Format. In Leinen gebunden findet man auf 632 Seiten die kompletten Krazy Kat Sonntagsseiten von 1935–1944 in Farbe. Das 30 x 44 cm große Buch muss man irgendwie nach Hause tragen und daher ist der schön gestaltete Karton mit Tragegriff schon einmal Gold wert. Die Lesebrille kann ich bei diesem Comicformat auch gleich weglegen, denn manche Seiten zeigen die Strips im großen Raster und auch in Farbe. Bis Mitte der 30er Jahre waren sie Schwarz-Weiß abgedruckt und erschienen ab da als farbige Wochenendebeilage.

Alexander Braun hat sich mit dem Leben George Herrimans auseinander gesetzt und so geht die Reise vom Frühwerk über Hauptwerk zum Spätwerk des Künstlers. Darauf folgen die Sonntagscomics. Krazy Kat ist der bekannteste Comic George Herriman und fiel ebenfalls in die auflagensteigernde Epoche der Zeitungscomics. Die Geschichte ist simpel. Schwarze Katze liebt durchtriebene weiße Maus, die ihr immerzu Ziegelsteine an den Kopf wirft, was wiederum Hundepolizist Offissa Pupp, in heimlicher Liebe zur Katze entflammt, zu verhindern sucht. Die Krazy Kat selbst und ihre Mitstreiter, die weiße Maus und der Hunde – Polizist beispielsweise, sprechen amerikanischen Slang. So wie man es spricht wird es im Comic geschrieben. Manchmal wird die Sprache veräppelt und die Charaktere sprechen wie man es sich von ihrem Background her vorstellt. Im Bett kann man dieses besondere Buch jedenfalls nicht lesen, daher muss bei einem Gewicht von etlichen Kilos erst einmal ein großer Tisch her. Nur so kann man die 100-seitige illustrierte Einführung des Buches von Alexander Braun und die lustigen Krazy Kat Comics genauer unter die Lupe nehmen. Dieses großformatige Buch ist ein absolutes Muss für alle KK-Fan und Comicliebhaber. Nun heißt es Platz zu schaffen im Bücherregal, es lohnt sich.

