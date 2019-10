Cats – Fotografien in allen Lebenslagen

Walter Chandoha

Cats – Photographs 1942–2018

Taschen Verlag

Preis: Euro 40,–

Er war der Katzenfotograf und dieses Buch ehrt Walter Chandoha, der im Januar 2019 verstarb, für seine Liebe zu diesen Tieren. Chandora verstand es trotzt Tausenden von Katzenfotos, immer wieder ein besonderes und somit neues Motiv der Vierbeiner einzufangen. Es sind bezaubernde Fotos dabei. Besonders das Kinderfoto seiner Tochter mit Zahnlücken und die Babykatze mit fast ebenso einem Gebiss lässt einen schmunzeln. Im Buch Cats – Photographs 1942–2018 einige besondere Fotos vorzustellen, obwohl das Material bestimmt noch für einen weiteren Band reicht. Aber im Dienste der Katze hat Chandoha sowieso mehr als drei Bücher und rund 300 Zeitschriftencover veröffentlicht.

An der Bilderauswahl für dieses Buch arbeitete er bis zu seinem Tod mit. In der Einleitung des Buches erfährt der Leser den Werdegang Chandohas. Und auch, dass eine schicksalhafte Begegnung mit einer streunenden Katze im Jahre 1949 Schuld an seiner Karriere war und ihn so zum bekanntesten Katzenfotografen der Welt werden lies, kann man hier lesen. 70 Jahre konnte er zwei Lieben miteinander verbinden. Die Liebe zur Fotografie und die Liebe zu Katzen war für ihn untrennbar. Die Tiere inspirierten ihn und er schaffte es besondere Momenten einzufangen, denn er war mit Herz und Seele dabei. Taschen ehrt seine Arbeit mit diesem besonderen Buch, denn ein Leben ohne Katzen ist zwar möglich, aber sinnlos.

i.s.o.