585. Dresdner Striezelmarkt eröffnet am 27. November

Am Mittwoch, 27. November startet der 585. Dresdner Striezelmarkt. Traditionell findet 15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Dresdner Kreuzkirche statt. Im Anschluss daran eröffnet Oberbürgermeister Dirk Hilbert den Markt auf der Dresdner Geschichtenbühne. Das Stadtoberhaupt wird symbolisch die Pyramide anschieben und einen Dresdner Christstollen anschneiden. Der Striezel ist in diesem Jahr 2019 Millimeter lang. 230 Marktstände und Fahrgeschäfte offerieren ein vielfältiges Angebot.

Der Dresdner Striezelmarkt hat bis 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind: der Eröffnungstag am 27. November (16 bis 21 Uhr), der Lange Freitag am 13. Dezember (10 bis 22 Uhr) und Heiligabend am 24. Dezember (10 bis 14 Uhr). Aktuelle Informationen, das vollständige Programm und ein virtueller Marktplan stehen im Internet unter www.dresden.de/striezelmarkt.

