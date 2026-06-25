Power Ballad – der richtige Song für’s Kino



Jeden Abend bringt Rick (Paul Rudd) als Sänger einer Hochzeitsband die Tanzflächen zum Beben. Jeder Wunschhit wird gespielt. Doch mit den eigenen Songs kann der US-Musiker nicht punkten. Der Amerikaner kam der Liebe wegen nach Dublin und seine eigene Musikkarriere kam nie so richtig in Fahrt.

Bei einem Auftritt begegnet Rick dem ehemaligen Boyband-Star Danny (Nick Jonas). Er ist ebenfalls Hochzeitsgast und gerade auf der Suche nach frischem Material für seine Songs und einem Hit. Die Beiden trinken und jammen an diesem Abend zu später Stunde zusammen. Hierbei fließt auch Ricks Song „How to Write a Song (Without You)“ mit ein. Man spielt sich seine Ideen vor und es wird eine kreative Nacht.

Auch wenn sich ihre Wege am nächsten Tag trennen, werden sie wieder aufeinander treffen. Eines Tages bekommt Rick mit, dass Danny groß im Geschäft ist. Er hört im Einkaufszentrum und im Radio Dannys Songs. Das Publikum ist begeistert von neuen Song des einstigen Boygroup Stars. Doch für Rick ist klar, das ist sein Song, den er vor vielen Jahren seiner Tochter gewidmet hat. Wut macht sich breit, dass Danny ihn so hintergangen hat. Dieser steht unter der Fuchtel seines Managements. Rick muss den Beweis finden, dass dieser Song samt Erfolg ihm gehört.

POWER BALLAD – Der Song meines Lebens beleuchtet klug die Mechanismen der Popindustrie und zeigt gleichzeitig, warum eingängige Musik so viele Menschen erreicht. Dabei spart der Film nicht mit kritischen Untertönen und wirft einen ehrlichen Blick auf ein Geschäft, das manchmal mehr auf Erfolg als auf Seele setzt.

Die Besetzung von Nick Jonas als wirklicher Ex-Boyband-Star ist dabei ein besonders gelungener Kniff, der der Figur zusätzliche Authentizität verleiht. Auch die vielen liebevollen Details – etwa die Namensreferenz zu der 80er-Band Danny Wilson oder der dezente Einsatz von „Mary’s Prayer“ im Hintergrund – zeigen, mit wie viel Herzblut der Film gestaltet wurde. Dass Gary Clark erneut gemeinsam mit Carney den Soundtrack verantwortet, sorgt zusätzlich für musikalische Qualität und Kontinuität. Power Ballade – Der Song meines Lebens macht einfach Spaß und den Song bekommt man nach Kinoschluss auch nicht so schnell aus dem Ohr. (Isabel Oerke)



Originaltitel

Power Ballad (Irland / USA 2026)

Länge

99 Minuten

Genre

Komödie / Musik / Drama

Regie

John Carney

Drehbuch

John Carney, Peter McDonald

Kamera / Bildgestaltung

Yaron Orbach

Darsteller

Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Marcella Plunkett, Havana Rose Liu, Jack Reynor, Rory Keenan, Keith McErlean, Paul Reid, Beth Fallon

Verleih

Leonine Distribution GmbH