Amphi Festival Orbit Stage – linksrheinisch, Nähe Ebertplatz

Die ORBIT STAGE (MS RheinMagie) muss, aufgrund des extrem niedrigen Rheinpegels, am Samstag, 25.07. und Sonntag, 26.07. an einen anderen Anleger verlegt werden.

NEUER STANDORT:

KD LANDUNGSBRÜCKE BASTEI NR. 1/KÖLN

https://maps.app.goo.gl/wJ9CWh4VvKAoW7Xt8

Der Anleger befindet sich vom Tanzbrunnen aus gesehen auf der gegenüberliegenden Rheinseite rechts. Also linksrheinisch in der Nähe vom Ebertplatz.

Man kann die KD Landungsbrücke Bastei Nr. 1 vom Festivalgelände zu Fuß erreichen (ca. 36 Minuten Gehweg) oder man nutzt die Shuttlebusse.

Die Busse pendeln zwischen TANZBRUNNEN und der Haltestelle ST. VINCENZ HAUS. Die Fahrt vom Tanzbrunnen zur Orbit Stage dauert ca. 15 Minuten, die Rückfahrt zum Tanzbrunnen dauert ebenfalls ca. 15 Minuten.

Von der Haltestelle bis zum Anleger sind es ca. 350 am Rhein entlang.

Hier einmal die geplanten Abfahrtszeiten der Busse:

SAMSTAG, 15.07.:

HALTESTELLE TANZBRUNNEN:

12:30 – 23:00 Uhr alle 10 Minuten

ab 23:00 Uhr alle 30 Minuten (letzte Abfahrt 2:30 Uhr)

HALTSTELLE ST VINCENZ HAUS:

12:45 – 23:45 alle 10 Minuten

ab 23:45 Uhr alle 30 Minuten (letzte Abfahrt 02:45 Uhr)

SONNTAG, 26.07.:

HALTESTELLE TANZBRUNNEN:

12:30 – 23:00 Uhr alle 10 Minuten

(Letzte Abfahrt 23:00 Uhr)

HALTESTELLE ST VINCENZ HAUS:

12:45 – 22:45 alle 10 Minuten

(letzte Abfahrt 22:45 Uhr)

Bändchenausgabe:

Am Samstag, 25.07., von 12:30 – 16:00 Uhr separate Bändchenstation vor dem Schiff.