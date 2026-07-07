KU’DAMM 56 & 59 – Das Konzert! 13. & 27. 07. 2026 / Theater des Westens, Berlin

Mit „Ku’damm 56“ begann eine neue Ära im Berliner Musical: Über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Geschichten rund um die Familie Schöllack erlebt und gefeiert. „Ku’damm 59“ setzte diesen Erfolg fort und verwandelte das Theater des Westens erneut in einen Ort voller Emotionen, Leidenschaft und unvergesslicher Musik.

Nun gibt es eine einmalige Gelegenheit, die beliebtesten Songs aus beiden Produktionen noch einmal live zu erleben. An zwei exklusiven Abenden, 13.07.26 und 27.07.2026, präsentieren Peter Plate & Ulf Leo Sommer gemeinsam mit der Original-Cast ein Konzert, das all das zurückbringt, was die Ku’damm-Musicals so einzigartig gemacht hat: große Stimmen, mitreißende Songs und ein Lebensgefühl, das ganze Generationen verbindet.

Dieses Konzert ist mehr als nur ein musikalischer Abend – es ist ein Wiedersehen voller Nostalgie, ein Fest für alle, die die Ku’damm-Welt lieben, und ein Stück Berliner Kulturgeschichte, das in Erinnerung bleiben wird.

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