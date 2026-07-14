Zurück in die Zukunft – heavy Musical in Hamburg

„Zurück in die Zukunft – Das Musical“ im Stage Operettenhaus in Hamburg war ein rundum gelungener, mitreißender Abend, der Kultfilm, Humor und spektakuläre Bühnenshow sehr überzeugend miteinander verbindet. Schon in den Achtzigern habe ich diese Filme geliebt und das Ganze nun als Musical zu sehen, ist wirklich etwas Besonderes. Denn die Geschichte um Marty McFly und Doc Brown funktioniert auch auf der Musicalbühne hervorragend. Marty gerät durch Docs verrücktes Zeitreise-Experiment in die 1950er-Jahre und muss dort nicht nur einen Weg zurück in seine eigene Zeit finden, sondern gleichzeitig dafür sorgen, dass die Zukunft überhaupt so bleibt, wie sie sein soll. Seine Eltern müssen sich unbedingt kennenlernen und auf dem Schulball küssen. Dieser Schulball, nach dem Motto unter dem Meer, ist schön inszeniert. Es regnet eine Menge Seifenblasen von der Theaterdecke, dies verleiht einen romantischen Zauber. Der Mix aus Zeitreise, Chaos, Gefühl und Witz macht das Stück so unterhaltsam. Und das Bühnenbild mit seiner Leiterplatte, Lichtspielen, Projektionen und Knalleffekten macht wirklich Spaß. Eine kleine Panne im Theater wird auch nett überspielt, Schließlich muss man mit dem Zeitkontinuum erst einmal klarkommen.

Zurueck in die Zukunft Foto (c) Johan Persson:Stage Entertainment

Schön ist, wie das Musical die bekannte Filmhandlung liebevoll aufgreift und trotzdem eigene starke Theatermomente schafft. Der DeLorean ist an die Neuzeit adaptiert, denn er funktioniert nur mit Sprachsteuerung. Da hat Marty dann gleich Probleme, den Sportwagen zu starten und damit in seine Zeit zu reisen. Auch toll ist die Szene, wo die Schauspieler einmal verharren, wenn die Zeit still steht. Das ist ganz schön anstrengend zu spielen, sich nicht zu bewegen und in der Position zu bleiben in einem Moment voller Aktion. Die Figuren sind im Stück generell nah an ihren Vorbildern, samt ihren Kostümen, wie die legendäre Steppweste von Marty. Der Austausch zwischen Marty und Doc sorgt ebenfalls immer wieder für sehr unterhaltsame Szenen. Alles wirkt lebendig, charmant und bestens auf die Bühne übertragen. Es wird viel getanzt und gesungen. Die Musik ist eingängig, wie der Song „Future Boy“, aber es sind vorallem Oldies wie „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry, die mitreißen.

Ein echtes Highlight ist jedoch das Finale: Der DeLorean hebt ab und fliegt zum Schluss tatsächlich spektakulär in der Luft , während Doc Brown und Marty auf dem Kopf stehen und das Ganze ins Publikum bis in die vordersten Theaterreihen gezogen wird. Dieser Moment ist wirklich beeindruckend

Insgesamt ist „Zurück in die Zukunft – Das Musical“ eine sehr starke, positive Theatererfahrung, die nicht nur Fans des Films begeistert. Die Show ist witzig, rasant, emotional und voller spektakulärer Effekte, ohne dabei ihren Charme zu verlieren. Wer ein Musical mit viel Energie, großen Bildern und echtem Kultfaktor erleben möchte, ist hier genau richtig. Es war ein kurzweiliger Abend, bei dem man noch schnell als Souvenier ein Foto im DeLorean des Foyers machen konnten.

Isabel Oerke (i.s.o.)

Foto: (c) Johan Persson