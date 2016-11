Ganz schön kribbelig bei diesem Würfelspiel

Thomas Sing

Kribbeln

Ravensburger Spieleverlag

Preis: 12,99

Die bunten Würfel in diesem neuen Spiel von Ravensburger sind schon einmal sehr ansprechend. Kribbeln erinnert ein wenig an Kniffel, doch hier geht es nicht nur um die Würfelaugen, sondern man muss bestimmte Aufgaben erfüllen, bei denen auch die farbigen Würfelseiten wichtig sind. Beispielsweise darf man in seinen Würfen keine blauen Würfel oder muss sogar genau vier gelbe Würfel haben . Das dürfen dann auch nicht mehr sein und dann ist Zocken angesagt. Es dürfen bis zu drei Würfe pro Spielzug gemacht werden. Will ich noch ein drittes Mal würfeln, um mein Punkteergebnis zu erhören? Dabei kann ich aber auch schnell drüberliegen und die Aufgabe ist verloren. Halt, bei Kribbeln wird sie noch nicht gleich gestichen, denn man erhält eine zweite Chance diese Aufgabe noch zu lösen. Das bereits gewürfelte Ergebnis, wird nun hierbei nicht für die Aufgabe gewertet, jedoch in das Kribbelfeld auf dem Block eingetragen. Dann macht man sich noch einmal an diegleiche Aufgabe. Der Spieleblock wird von oben nach unten der Reihe nach abgearbeitet. Man darf nicht wie bei Kniffel seinen Wurf irgendwo eintragen, weil er gerade für eine bestimmt Aufgabe günstig erscheint. Es gibt außerdem sechs verschiedene Aufgabenseiten auf dem Block, so dass es niemals eintönig wird. Pro gespielter Aufgabe eines jeden Zettels, werden noch einmal Punkte vergeben. Wer in dem Feld das höchste Würfelergebnis hat, bekommt soviele Punkte wie Mitspieler sind und die anderen jeweils einen Punkt weniger. Das könnte man sich eigentlich sparen, denn ich halte es für ein schönes Mathetraining die höhere Werte zusammenzuzählen. Ein bisschen Kopfrechnen kann man den Kindern ab 8 Jahren schon zutrauen. Von den Kribbelfeldern gibt es pro Blockseite vier Stück und sie werden nacheinander gespielt. Der Clou dabei ist, dass in das zweite Kribbelfeld einen höhere Augenzahl eingetragen werden muss als in dem ersten und so weiter. Da muss man ganz schön taktieren, um höher zu liegen. Aus Versehen hatten wir Kribbeln in diesem Punkt zuerst falsch gespielt und in die Kribbelfelder von oben nach unten immer eine niedigere unterbotene Augenzahl eingetragen. Das war sehr schwierig und lustig, ist aber dafür die meisten Siegpunkte dann wiederum unnütz. Kribbeln ist eine echte Alternative zu Kniffel und ebenso kniffelig beziehungsweise daher kribbelig.

Spieler 2 bis 5

Ab 8 Jahren

Dauer ca. 20 Minuten

