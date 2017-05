Welle:Erdball – Gaudeamus Igitur die letzte Chance?

Welle:Erdball

Gaudeamus Igitur

Oblivion / SPV

Gaudeamus Igitur und das Latinum hervorgekramt, Welle:Erdball sind mit einem neuen Album da. ‚Lasst uns also fröhlich sein!‘, das ist ganz leicht mit diesem schönen Studentenlied und den beschwingten Welle Tracks. Einige der 10 Stücke sind schon von der zuvor veröffentlichten EP bekannt. Beispielsweise kommen die Songs 1000 Engel und 20000 Meilen unter dem Meer im TAX5-Remix jetzt richtig gut an. Letzterer kann dann auch schon einmal länger dauern.

L’Inconnue de la Seine ist mit seiner Romantik und dem Gedenken einer unbekannten Toten mein Lieblingssong des Welle:Erdeball Albums. Ein Stück zum ins Wasser zu gehen. Doch mit Nur mit mir allein wird das Tanzbein wieder angekurbelt und man kann munter über die Tanzfläche springen, sei es auch allein. Von der Eigenliebe geht es dann in Windeseile über in die Polyamorie. Ein Stück, welches den Zeitgeist, seine Liebe doch unter mehreren aufzuteilen, absolut trifft. Mein Herz will glücklich sein, doch eben nicht mit dir allein, heißt es da. Da weiß man wohin sich die Liebe entwickelt .Mit Die letzte Chance zu leben, träumen wir den allerletzen Traum zu Orgenklängen. Ein toller, twistiger Retrosong und somit DER Sommerhit der Kapelle. Der C=64 wird im Stück

Stirb mir nicht weg noch einmal richtig gefordert. Die allerletzte Chance ist schlussendlich ein kurzes, beschwingtes Outro von unter einer Minute. Welle:Erdball verstehen

Gaudeamus igitur als ihren Soundtrack des Sommers.

Jetzt nur noch die Vespa schnappen und den mitgelieferten Aufkleber aufkleben. Wenn dies die allerletzte Chance ist fröhlich zu sein, worauf wartet ihr noch?

i.s.o.