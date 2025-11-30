30 Jahre Wizard – ein erster Blick auf die Jubiläumsedition 2026

2026 steht ein großes Jubiläum ins Haus: Der Kartenspielklassiker Wizard feiert seinen 30. Geburtstag! Und das wird gebührend gefeiert. Zahlreichen Aktionen im Handel, auf Messen und Online warten 2026 auf alle Wizard-Fans. Auch zu diesem Jubiläum darf natürlich eine spezielle Jubiläumsedition des Spieleklassikers nicht fehlen. Neben bekannten Sonderkarten vergangener Jubiläen, enthält die Wizard 30 Jahre-Edition gleich zwei neue Sonderkarten. Neue Punktechips sorgen für einen schnellen Überblick des Spielstands und erleichtern die Endabrechnung.

Wizard 30 Jahre

So spielt man die Wizard 30 Jahre-Edition:

Bei Wizard muss jeder Zauberlehrling die genaue Zahl der Stiche vorhersagen, die er in der aktuellen Stichrunde machen wird. Hier gewinnt also, wer seine Karten am besten einschätzt. Die Vorhersagen und Punkte werden in dieser Edition nicht mehr auf einem Block notiert, sondern in Form von Punktechips angegeben So können alle zu jeder Zeit schnell ihren Punktestand erfassen. Neben den sieben bekannten Sonderkarten Drache, Fee, Werwolf, Jongleur, Bombe, Wolke und Gestaltenwandler enthält die Jubiläumsedition zwei brandneue Sonderkarten: Hexe und Vampir. Mit der Hexe darf man eine Karte mit dem Stich tauschen, der Vampir kopiert die Trumpfkarte.

Das Stichspiel Wizard zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Kartenspielen des Spieleverlags AMIGO. Neben den Profi- und Einstiegs Varianten Wizard Extreme und Wizard Junior umfasst die Reihe mittlerweile weitere Spiele wie Witches, Druids und das Wizard Würfelspiel. 2024 erschien zudem die Sonderedition Wizard – Das Schwarze Auge.

Seit 2008 findet alljährlich (2020 ausgenommen) eine Deutsche Wizard-Meisterschaft statt, für die man sich über Vorrunden in ganz Deutschland qualifizieren kann.