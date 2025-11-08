Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder am 15.11.2025 in der LANXESS arena

Im November steigt wieder „Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder“. Auch im Jahr 2025 pilgern die Karnevalsjecken in die LANXESS arena, um den Start in die fünfte Jahreszeit angemessen zu zelebrieren und mit den größten Stars des Kölner Karnevals zu feiern. Selbstverständlich, wie gewohnt mit Selbstverpflegung.



Die Veranstaltung findet am 15.11.2025 Uhr um 19.00 Uhr in der LANXESS arena statt. Mit dabei sind: Bläck Föös, Höhner, Paveier, Räuber, Kasalla und weitere namhafte Künster.