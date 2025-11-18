Elfter im Elften 2025 – Dankeschön

Die Veranstaltung „Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder“ am 15. November in der Lanxess Arena war ein rundum gelungenes Sessions-Opening mit Party-Stimmung und perfekter kölscher Lebensfreude. Die Atmosphäre war energiegeladen als tausende Karnevalsbegeisterte zusammenkamen, um gemeinsam zu feiern und zu singen. Dieses Mal gab es gleich einen Rekord zu feiern, denn 18.000 Karnevalisten haben sich in der Lanxess Arena eingefunden. Bei dem hochkartigem Programm ist das kein Wunder. Denn auf der Bühne standen alle großen Namen des Kölner Karnevals. Den Auftakt machte Et Klimpermännche Thomas Cüpper, der gleich der Ahl e paar Blömcher schenken wollte, gefolgt von weiteren Karnevalsklassikern.

Im weiteren Programm darunter die Höhner, die nach Gisela suchten, Kasalla, Bläck Fööss, Druckluft, Räuber, Marita Köllner, Paveier und natürlich die Brings, die mit ihren Songs für grandiose Stimmung sorgten. Es war ein straffes Programm, hervorragend in den Übergängen moderiert und ein Schlagabtausch der guten Laune von Klassikern bis neuen Sessionsliedern. Es war für jeden etwas dabei. Alles sang lauthals mit und falls die Zuschauer nicht ganz textsicher waren, konnten die Texte rundherum in der Arena und auf den Monitoren abgelesen werden. Marita Köllner lud mit ihrem Lied „Weisste wat, mir maache Polonaise“, genau zu dieser ein, so dass es zur längsten Polonäse gleich über die oberen Ränge der Lanxess Arena kam. Besonders beeindruckend war die Feuer- und natürlich die spektakuläre Konfettishow mit Konfetti-Bomben, die die Halle in ein farbenfrohes Meer verwandelten und die Emotionen der Besucher noch weiter steigerten. Frei nach dem Songmotto „Konfettirään“ der Paveier.

Wiie oft diese Konfettibomben über den Abend gefüllt werden müssen, hat man sich schon immer gefragt. Die Center-Stage, genau richtig inmitten der Arena, sorgte dafür, dass alle Jecken von jedem Platz gute Sicht hatten. Das gesamte Event war hervorragend organisiert, mit einer herzlichen und mitreißenden Atmosphäre. Auch die Spielfreude des Background Orchesters Willy Ketzer darf nicht unerwähnt bleiben. Es war ein rundum gelungener Abend, der Lust auf die kommende Karnevalszeit macht. Für den nächsten 11. im 11. am 14.11.2026 können jetzt schon Karten erworben werden. Wir sagen Dankeschön – ein Ruf, der an diesem Abend immer wieder mit Bitteschön quittiert wurde.

Text/Fotos: (c) Isabel Oerke