Hamburger Spielemesse vom 28.-30.November 2025

Vom 28. bis 30. November 2025 verwandelt sich die Hamburg Messe wieder in ein Paradies für Brett- und Gesellschaftsspielfans. Drei Tage lang stehen auf der Spielemesse Hamburg 2025 die analogen Spielewelten im Mittelpunkt – von Klassikern über Neuerscheinungen bis hin zu unveröffentlichten Prototypen.
LEGO Ein Fest für alle Spielebegeisterten
Ob Familien, Gelegenheitsspieler*innen oder passionierte Strategen – die Messe lädt alle ein, gemeinsam zu spielen, auszuprobieren und Neues zu entdecken. Besucher*innen können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen:
•Spieleverlage & Händler: die neuesten Titel, Zubehör und echte Klassiker kaufen und testen
•Freie Spielflächen & Spiele-Ausleihe: über 1.000 Spiele stehen zum Ausprobieren bereit – vom Klassiker bis zur Neuheit. Erklärer*innen helfen beim Einstieg, ganz ohne Regelstudium
•Prototypen & Neuheiten: ein Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung
•Turniere & Wettbewerbe: von kleinen Challenges bis zu großen Meisterschaften
•Bühnenprogramm: Vorträge, Talks und spannende Präsentationen
•Vereine & Communitys: die lokale Spieleszene kennenlernen
LEGO® Highlights und Weltrekordversuch
Ein besonderer Blickfang erwartet die Gäste schon im Foyer Ost: Die Fan-Gruppe Stein Hanse präsentiert eine beeindruckende LEGO® Sonderausstellung. In Halle B3 sorgt zudem ein spektakulärer Weltrekordversuch für Aufsehen: die längste LEGO® GBC-Kugelbahn der Welt.
Spiele für jeden Geschmack
Strategie, Taktik, Kreativität oder Teamgeist – die Vielfalt der Spielewelt ist grenzenlos. Ob eingefleischte Brettspiel-Fans, Rollenspieler*innen oder neugierige Neulinge: Die Spielemesse Hamburg bietet für jedes Alter und jede Vorliebe das passende Erlebnis.
Tickets & Öffnungszeiten
•Freitag, 28.11.2025: 14:00 – 21:00 Uhr
•Samstag & Sonntag, 29.–30.11.2025: 10:00 – 18:00 Uhr
Tickets sind ab sofort online unter http://www.spielemesse-hh.de erhältlich. Bis zum 30.09.2025 sind vergünstigte Early Bird-Tickets verfügbar!
