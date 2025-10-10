Hamburger Spielemesse vom 28.-30.November 2025

Vom 28. bis 30. November 2025 verwandelt sich die Hamburg Messe wieder in ein Paradies für Brett- und Gesellschaftsspielfans. Drei Tage lang stehen auf der Spielemesse Hamburg 2025 die analogen Spielewelten im Mittelpunkt – von Klassikern über Neuerscheinungen bis hin zu unveröffentlichten Prototypen.

Spielemesse Hamburg 2025

LEGO Ein Fest für alle Spielebegeisterten

Ob Familien, Gelegenheitsspieler*innen oder passionierte Strategen – die Messe lädt alle ein, gemeinsam zu spielen, auszuprobieren und Neues zu entdecken. Besucher*innen können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen:

•Spieleverlage & Händler: die neuesten Titel, Zubehör und echte Klassiker kaufen und testen

•Freie Spielflächen & Spiele-Ausleihe: über 1.000 Spiele stehen zum Ausprobieren bereit – vom Klassiker bis zur Neuheit. Erklärer*innen helfen beim Einstieg, ganz ohne Regelstudium

•Prototypen & Neuheiten: ein Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung

•Turniere & Wettbewerbe: von kleinen Challenges bis zu großen Meisterschaften

•Bühnenprogramm: Vorträge, Talks und spannende Präsentationen

•Vereine & Communitys: die lokale Spieleszene kennenlernen

LEGO® Highlights und Weltrekordversuch

Ein besonderer Blickfang erwartet die Gäste schon im Foyer Ost: Die Fan-Gruppe Stein Hanse präsentiert eine beeindruckende LEGO® Sonderausstellung. In Halle B3 sorgt zudem ein spektakulärer Weltrekordversuch für Aufsehen: die längste LEGO® GBC-Kugelbahn der Welt.

Spiele für jeden Geschmack

Strategie, Taktik, Kreativität oder Teamgeist – die Vielfalt der Spielewelt ist grenzenlos. Ob eingefleischte Brettspiel-Fans, Rollenspieler*innen oder neugierige Neulinge: Die Spielemesse Hamburg bietet für jedes Alter und jede Vorliebe das passende Erlebnis.

Tickets & Öffnungszeiten

•Freitag, 28.11.2025: 14:00 – 21:00 Uhr

•Samstag & Sonntag, 29.–30.11.2025: 10:00 – 18:00 Uhr

Tickets sind ab sofort online unter http://www.spielemesse-hh.de erhältlich. Bis zum 30.09.2025 sind vergünstigte Early Bird-Tickets verfügbar!

Text/Logo: (c) planetfair GmbH