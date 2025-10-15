AMIGO Games Inc. in den USA schließt zum 31. Dezember 2025

AMIGO Games Inc., die US-amerikanische Dependance des deutschen Spieleverlags AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, schließt zum Ende des Jahres ihre Pforten. Grund dafür sind die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen seit der Corona-Pandemie.

2018 gründete AMIGO-Inhaber Uwe Pauli mit AMIGO Games Inc. eine Tochtergesellschaft in den USA. Ziel war es, mit einer eigenen Niederlassung und Experten des Marktgeschehens vor Ort die Präsenz von AMIGO-Produkten auf dem amerikanischen Markt auszubauen. Dass eineinhalb Jahre später eine weltweite Pandemie die Handelslandschaft komplett durcheinanderwirbeln würde, konnte damals niemand ahnen.

Nach der Pandemie konzentrierte sich AMIGO darauf, die Bekanntheit seiner Spieleserien zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Zwar gab es Erfolge, wie die Wiedereinführung der Bohnanza-Reihe in den USA und neue Dauerbrenner wie LAMA und Cabanga!, doch die sich ständig verändernde Situation mit steigenden Versand- und Komponentenkosten stellte das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Ziele.

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Unsicherheit noch weiter erhöht. Der diesjährige Zollstreit mit den USA, die fehlende Planbarkeit sowie deutliche Zusatzkosten, gaben der AMIGO-Geschäftsführung den letzten Impuls, sich schweren Herzens für das Ende von AMIGO Games Inc. zu entscheiden.

„Es fällt uns nicht leicht, aber es ist die richtige Entscheidung“, erklärt Alexander Jost, Geschäftsführer bei AMIGO Spiel + Freizeit GmbH in Deutschland und dort für den Bereich AMIGO Games Inc. zuständig. „Nach 8 Jahren intensiver Bemühungen müssen wir uns eingestehen, dass wir den wirtschaftlichen Herausforderungen im amerikanischen Markt mit unserem kleinen Unternehmen nicht gerecht werden können. Wir bedanken uns ausdrücklich beim AMIGO Games-Team Alex Yeager und Corey Delmonto für ihren unermüdlichen Einsatz.“