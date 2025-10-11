Katztastisches Kino mit Gabby´s Dollhouse

Der Real- und Animationsfilm Gabby´s Dollhouse – Der Film von Ryan Crego kommt nun ins Kino. Zugegeben, ich habe noch nie von der weltweit erfolgreiche Kinder-TV-Serie gleichen Namens gehört. Die Katzenwelt mit viel rosa, lila und natürlich Glitzer scheint den Kleinen zu gefallen. Mir gefallen Katzen und davon leben einige in Gabby´s Dollhouse. Es ist kein einfaches Puppenhaus, sondern ein Katzenhaus in Form und mit schnurrendem Inhalt.

Gabby (Laila Lockhart Kraner) versteht sich super mit ihrer flippigen Großmutter Gigi (Gloria Estefan) und sie stürzten sich in ein „katztastisches“ Abenteuer. Ihre Reise soll nach Katz Francisco gehen ,eine Woche mit Oma. Klar ist ,das Katzen-Dollhouse kommt mit auf den Trip. Doch dieses bunte Prachthaus kommt schnell abhanden, schließlich gibt es noch andere Katzenfans und die durchtriebene Sammlerin Vera (Kristen Wiig), vom Typ Cruella de Vil, braucht dieses Haus unbedingt als Krönung ihrer Katzenkollektion. Gabby gibt alles, denn sie kann sich mit ihrem Katzen-Haarreifen klein machen und in die schrille Animationswelt eintauchen. Nun kann sie ihre Katzenfreunde treffen und ihr heißgeliebtes Dollhouse aus den Fängen von Katzen-Vera befreien. Der Film ist schön kitschig und seeehr farbenfroh, aber das Lieben Kinder wohl. Schön ist das Zusammenspiel zwischen Real-und Animationswelt. Gabby spricht die kleinen Zuschauer auch immer wieder direkt an ihr bei dem Abenteuer zu helfen und beispielsweise mitzusingen. So kann man Gabby´ s Dollhouse als interaktive, bunte Reise in die Katzenwelt beschreiben, an der Kinder ihren Spaß haben werden. (Isabel Oerke)

Originaltitel

Gabby’s Dollhouse: Der Film (USA 2025)

Länge

99 Minuten

Genre

Abenteuer / Animation / Familie

Regie

Ryan Crego

Drehbuch

Mike Lew, Rehanna Lew Mirza, Adam Wilson, Melanie Wilson LaBracio

Story

Ryan Crego, basierend auf den Figuren von Jennifer Twomey & Traci Page Johnson

Kamera / Bildgestaltung

Todd Elyzen

Darsteller

Laila Lockhart Kraner, Gloria Estefan, Kristen Wiig,

Original-Stimmen

Logan Baily, Juliet Donenfeld, Fortune Feimster, Eduardo Franco, Thomas Lennon, Maggie Lowe, Jason Mantzoukas, Saint Nelsen, Matty Matheson, Ego Nwodim, Donovan Patton, Tara Strong, Carla Tassara, Melissa Villasenor, Secunda Wood

Deutsche Stimmen

Till Vanerka, Tom Fiegen, Antje Thiele, Johannes Semm, Nic Romm, Nelia Olbricht, Daniel Welbat, Jenny Maria Meyer, Tim Sander, Victoria Glück, Patrick Stamme, Arlette Stanschus, Nadine Schreier, Magdalena Turba, Manuela Eifrig

Verleih

Universal Pictures International Germany GmbH