Sebastião Salgado signiert bei Taschen auf der Frankfurter Buchmesse

Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Sebastião Salgado, wird am Samstag, 19. Oktober, von 11 bis 12 Uhr exklusiv am Stand des Taschen Verlages auf der Frankfurter Buchmesse (Halle 3.0, D 85) sein neues Buch GOLD signieren. An diesem Buch hat er jahrelang gearbeitet.

Dies ist eine Chance für alle, den Friedenspreisträger einmal live zu erleben und seine Bücher zu bestaunen.

Der Ruf des Goldes

Sebastião Salgados Portfolio des brasilianischen Goldrauschs

Sebastião Salgado. Gold

Sebastião Salgado, Lélia Wanick Salgado, Alan Riding

Hardcover, 24,8 x 33 cm, 208 Seiten

€ 50

ISBN 978-3-8365-7508-9 (Deutsch, Englisch,Französisch)