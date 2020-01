Alääf Aleikum bei Deine Sitzung

Im Jahr 2020 schreitet die alternative Karnevalssitzung Deine Sitzung über den Bosporus durch das Tor zum Osten gen Orient und begibt sich auf die Suche nach Mett aus dem Morgenland. Neben ebasa der Meister präsidieren Carolin Kebekus und Mirja Boes im Wechsel.

Das Motto für Deine Sitzung 2020 lautet: Alaaf Aleikum

Folgt dem Mett in das Reich von 1001 Nacht und erlebt, wie ebasa der Meister mit seiner Schalmei Schlangen zum Weinen bringt, Mirja Boes mit Ali Baba und den 40 Säufern in der Wüste eine Gaffel-Kölsch-Oase entdeckt oder Carolin Kebekus sich beim Kamelrennen auf der Deutzer Kirmes unsterblich in AchMett verliebt.

Das Orchester der wüsten Söhne (Orchester der Liebe) verführt mit arabischen Klängen nicht nur das Winkemariechen (Britta Pallada) zum Bauchtanz. Mit an Bord des fliegenden Teppichs der guten Laune sind wechselnde Gäste wie Rene Steinberg, John Doyle, Jan van Weyde, Jürgen Becker, Planschemalör, Schank oder die Pink Poms.

Termine 2020 (jeweils 19.30 Uhr, sonntags 16.00 Uhr):

Brunosaal mit Mirja Boes und ebasa der Meister

Fr. 17. Januar 2020

Sa. 18. Januar 2020

So. 19. Januar 2020

Fr. 24. Januar 2020

Sa. 25. Januar 2020

So. 26. Januar 2020

BALLONI mit Mirja Boes und ebasa der Meister

Fr. 31. Januar 2020

Sa. 1. Februar 2020

So. 2. Februar 2020

BALLONI mit Carolin Kebekus und ebasa der Meister

Fr. 7. Februar 2020

So. 9. Februar 2020

Mo. 10. Februar 2020

Mi. 12. Februar 2020

Do. 13. Februar 2020

Fr. 14. Februar 2020

Mehr Infos https://www.deine-sitzung.de/