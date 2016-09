Beborn Beton: „She Cried EP“ jetzt vorbestellbar

Am 9. September veröffentlichen Beborn Beton ihre neue EP „She Cried“.

Die EP ist ab sofort hier als Digipak-CD und

12″ Vinyl vorbestellbar.

Hier der Song The Black Hit Of Space, der einem natürlich gleich sehr bekannt vorkommt. Es ist ein 80er Jahre Cover dieses Supertracks der Band The Human League.