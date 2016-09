36 Hours in Los Angeles & New York

Ob Sie leidenschaftlicher L.A.-Fan oder süchtig nach New York sind, ein erfahrener Reisender oder erstmals in den USA: Die neuesten Stadtführer aus TASCHENs Bestsellerreihe 36 Hours garantieren Ihnen perfekte Wochenenden in den beiden beliebtesten Metropolen der USA. In 36 Hours New York & Umland und 36 Hours Los Angeles & Umland liefern die Kenner der New York Times wieder einmal kompakt und verständlich die heißesten Vorschläge, was man in einer knapp bemessenen Zeit in Stadt und Umland sehen und unternehmen kann. Vom hipsten Hollywood-Restaurant bis zur Beschaulichkeit der Hamptons gilt: Schnappen Sie sich das Buch, packen Sie Ihre Reisetasche, und los geht’s!

Beide Bände sind neu im Taschen Verlag erschienen

36 Hours New York & Umland: New York City, Lower Manhattan, Broadway, Central Park, Harlem, Brooklyn, Queens, East Hampton, Hudson Valley, Niagara Falls, Princeton, Philadelphia, Brandywine Valley, Washington D.C.



Los Angeles, Downtown Los Angeles , Hollywood, Pasadena, Santa Monica, Malibu, Long Beach, San Diego, Palm Springs, Death Valley, Las Vegas, Santa Barbara, Carmel, Sonoma County, San Francisco

