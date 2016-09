Amphi Festival 2017 die ersten Bands

Tolle Bands für das Amphi Festival 2017

Sommerzeit ist Festivalzeit – gesellige Stimmung, tolle Musik, und das herrliche Gefühl einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Umso mehr freuen wir uns auch am 22. & 23.07.2017 wieder den Kölner Tanzbrunnen zu rocken. Dazu passend verkünden wir heute die ersten Bands für das Amphi Festival 2017.

Los geht´s dieses Mal mit:

VNV NATION

DIARY OF DREAMS | LORD OF THE LOST

LETZTE INSTANZ | NACHTMAHR | DIORAMA

FROZEN PLASMA | STAHLMANN | TORUL | MERCIFUL NUNS

WINTERKÄLTE | FABRIKC | ÆON SABLE | EISFABRIK | NEAR EARTH ORBIT

Unterdessen läuft der Vorverkauf bereits auf Hochtouren. Die limitierten EARLY-BIRD-TICKETS zum Frühbucherpreis von 65,00 € (zzgl. VVK.-Gebühren) sind exklusiv im Amphi Shop unter www.amphi-shop.de erhältlich und werden bereits knapp! Wer noch eines der begehrten Tickets haben möchte, sollte sich ranhalten.

Hier das Rückblickvideo 2016, da kommt man jetzt schon wieder in Festivalstimmung.

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/QTOl0NGh-gE“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>