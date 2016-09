Rummelsnuff & Asbach – neues Album der Seebären

Rummelsnuff

Rummelsnuff & Asbach

Doppel-CD

Out of Line/Rough Trade

Rummelsnuff goes vegan, denn bei ihm gibt es statt Bratwurst jetzt Haferschleim und Harzer Käse. Der Mann hat Geschmack, auch ich liebe diesen Käse und werde hoffentlich nicht breiter als der Brocken, so wie es im Song heißt. Auf dem bereits fünftem Album von Rummelsnuff, mit dem Namen Rummelsnuff & Asbach, gibt es 14 neue Tracks bei denen Maat Asbach nun auch gebührend zum Zuge kommt. Crystal Ball und Der Oger sind solche von Maat Asbach theatralisch gesungene Songs. Nachdenklich wiederum der Song Stille im Maschinenraum. Dieser ist ähnlich dem bereits bekannten Song Salzig Schmeckt Der Wind und dreht sich wie Treidler oder Bursche samt Schifferklavier auch wieder um das Leben eines Kapitäns.

Das Stück Helmut-der Maschinenwart-hat einen guten NDW Touch und somit gibt es endlich eine Hymne zum Mitsingen. Mit Dr. Rummel und Mr. Snuff bleibt es auch so. Ein schönes funky Duett der beiden Kerle. Ein flotter Schlager samt gefälliger Melodie und Straßenbaugeräuschen ist der Song Straßenbau. Hierzu könnte sogar James Last schnippen. Mit Remixen und Neuinterpretationen, wie beispielsweise Lord of the Lost hier mit dem Hit Bratwurstzange oder

El Perro (der Hund) als Remix von Mikrowelle, befasst sich die zweite CD dieses Doppelabums. Rummelsnuff und Asbach sind lustig und schräg wie auf ihren vorherigen Alben und einen der kommenden Auftritte der Seeleute sollte man nicht verpassen.

i.s.o.