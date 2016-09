Mach mit bei Krazy Wordz

Dirk Baumann, Thomas Odenhoven, Matthias Schmitt

Krazy Wordz

Fishtank / Ravensburger Spiele

Preis: Euro 19,95

Krazy Wordz ist ein verrücktes Ratespiel rund um das Erfinden von Wörtern, welche einen bestimmten auf der Aufgabenkarte geschriebenen Begriff erklären sollen. Die Spieler müssen jeweils raten, welcher Begriff zu welcher Aufgabe gehört. Hierzu werden 9 Buchstaben gezogen, 3 Vokalen und 6 Konsonanten, aus denen nun neue Worte erfunden werden, welche der Aufgabenstellung möglichst nahe kommen, so dass die Mitspieler erraten können, um welche Aufgabenkarte es sich handelt. Beispiele der Aufgaben sind Phantasieworte für einen Superhelden, eine japanische Insel, den Namen der Zahnfee oder den ein Kuscheltieres zu finden. Das Spiel ist eigentlich ab 3 Spieler, weil jeder Mitspieler der richtig rät und der Spieler dessen Krazy Wordz richtig erraten werden je einen Siegpunkt bekommen. Würde man Krazy Wordz mit nur zwei Spielern spielen, dann müsste gegebenenfalls nur derjenige je einen Punkt bekommen, der richtig rät. Obwohl der Gegenspieler dann aber auch das Wort so crazy machen könnte, dass man nicht auf die richtige Lösung tippt. Es ist ein Spass herauszufinden, welches Wort am besten zu einer bestimmten Aufgabe paßt. Bei der Wortfindung sollte man keine Hinweise einbauen.

In der nicht 100% jugendfreien Version geht es bei den Aufgaben zur Wortfindung etwas schlüpfriger zu. Es muss beispielsweise eine Kondommarke, Sexspielzeug oder der Name einer Domina gefunden werden. Dieses Spiel ist dann auch erst für Spieler ab 16 Jahren anstatt ab 10 Jahren wie in bei der Familienedition geeignet. Man kann auch beide Spielvariationen kombinieren, so dass das Spiel gleich mit 14 Spielern gespielt werden kann. Das heißt optimale Wortakrobatik und ein turbulenter Spieleabend gerade in großer Gruppe kann starten. Lasst Euch darauf ein.

Spieler 3-7 (14)

Ab 10 Jahren Familienedition/ ab 16 Jahren in der Version nicht 100% jugendfrei

Dauer ca. 30 – 45 Minuten

ak