Nekromantix‘ Symphony nicht nur für Ghouls

Nekromantix

Symphony of Wolf Tones & Ghost Notes

Hellcat Records/Epitaph Records

Es ist ja auch schon wieder fünf Jahre her, als im Jahre 2011 das letzte Nekromantix Album What Happens In Hell, Stays In Hell herauskam. Da wurde es Zeit einen neuen Longplayer herauszubringen. Mit Symphony of Wolf Tones & Ghost Notes hat die 1989 in Kopenhagen gegründete Band dann auch gleich 11 klasse Tracks am Start. Schon der erste Song Glow In The Dark haut mächtig rein und der schmetternde Bass reißt einen mit. Bei Nekrotopia geht es genauso flott weiter. Dieser Track ist mein absoluter Favorit. Man möchte einfach weiter singen. Alle Stück haben diesen eingängigen Sound, der einfach Spaß macht. 27 Jahre gibt es die Nekromantix nun schon und in diesen Jahren haben sie mit Symphony of Wolf Tones & Ghost Notes nun ihr neuntes Album fertiggestellt.

Hier gibt es für mich keine Ausfälle. Cry Yourself To Sleep hat genügend Speed und auch bei dem romantischen und etwas ruhigerem Mind Mausoleum werden noch die Toten wach. Kim Nekroman und Jungs verstehen den treibenden Sound, der ihre Horrorlyriks so phantastisch einkleidet, mit schnellem Kontrabass und klasse Gitarrensound herüberzubringen. Die dunkel- romantische Liebe zu Zombies, Monstern oder Vampiren und B-Movie Horror kommt auf dieser CD wieder optimal zum Einsatz. Die durchweg guten Songs auf Nekromantix‘ Symphony of Wolf Tones & Ghost Notes sind genau das Richtige für alle Witches, Ghost, Bats und Ghouls und das nicht nur zu Halloween. Als Videoauskopplung gibt es schon einmal das Stück Glow in the Dark vorweg. Ich freue mich schon die Band im April 2017 wieder einmal live zu sehen.

