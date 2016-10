Es ist sehr traurig zu hören, dass der Sänger Pete Burns gestern gestorben ist. Er wurde in den 80er Jahren mit seiner Band Dead Or Alive bekannt. Der bekannteste Song, mit dem die Band 1985 einen Nummer 1 Hit landete, war You Spin Me Round (like a record, Baby).

Weitere Hits der New-Wave-Gruppe waren My Heart Goes Bang, Lover Come Back To Me, In Too Deep und Something In My House. Wie sein Manager mitteilte starb Pete Burns an einem Herzstillstand und wurde nur 57 Jahre alt.