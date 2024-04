IMMACULATE – normaler Nonnenhorror im Kino

Novizin Cecilia (Sydney Sweeney) verlässt ihre Gemeinde in den USA um einem Kloster in Italien bezutreten. Der Empfang dort ist nicht nur herzlich, denn vor allem Ordensschwester Isabella trachtet ihr nach dem Leben und auch so manche schreckliche Beobachtung muss Cecilia dort machen. Obwohl Pater Tedeschi (Álvaro Morte) sich erst fürsoglich zeigt, wird der Aufenthalt für Cecilia im Kloster zum Albtraum und sie kommt einem düsterem Geheimnis auf die Spur, bei dem sie unfreiwillig die Hauptrolle spielen soll.

Der Film hat die nötigen, jedoch typischen Schockmomente und eigentlich weiß man schon was kommt. Die Geschichte ist nicht neu und man kann sich gut auf die Horrorelemente vorbereiten und im geeigneten Moment die Augen zu machen, falls es zu blutig wird.

Eins sei verraten, Cecilia wird schwanger und das auch noch unbefleckt. Fast alle Ordensschwestern, bis auf die neidische Isabella, die sich für auserkoren hält, sind begeistert. Doch wer oder was wächst in Cecilia heran. Man kann es sich fast denken und das Ende des Film ist metzelig aber unspektakulär.

Immaculate ist etwas für Horrorfans-Nebenbeigucker ohne besondere Hochspannung.

Text : Isabel Oerke

Hauptdarstellerin Sydney Sweeney („Wo die Lüge hinfällt“), die auch als Produzentin agiert, gibt unter der Regie von Michael Mohan („The Voyeurs“) ihr Horrorfilmdebüt. An ihrer Seite sind unter anderem Álvaro Morte („Haus des Geldes“), Dora Romano („Die Hand Gottes“), Simona Tabasco („The White Lotus“) und Benedetta Porcaroli („Baby“) zu sehen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Andrew Lobel.



Besetzung: Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Giampero Hudica, Giorgio Colangeli, Dora Romano, Niccolò Senni

Regie: Michael Mohan

Horror | Italien, USA 2024

FSK: Freigabe ab 18

Kinostart am 4. April 2024

im Verleih von capelight pictures

im Vertrieb von Central Film