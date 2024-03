Apocalyptica im Herbst auf Tour in Deutschland

Die Cello-Metaller von Apocalyptica aus Finnland kommen wieder nach Deutschland mit einer ganz besonderen Tour: Metallica Vol. 2 wird von ihnen eindrucksvoll vertont. Die Reise begann 1996, als Cellisten der weltrenommierten Sibelius Academy aus Helsinki ein Tribut an die vier größten der Größen und Titanen Metallica inszenierten. Unzählige Shows später sind die klassisch-orientierten Cellisten zurück bei ihren Wurzeln. Bandleader Eicca Toppinnen kommentiert: “It’s incredible to think that after all these years our tribute to Metallica still speaks so powerfully to people. To be able share our love for Metallica’s music with the live audience is an absolutely magical experience. This time the show is going to be next level, and we can’t wait to get back out there and share the fun with our fans!”

Die finnischen Streicher strotzen vor Energie und lassen ihre Musik durch ihre Erfahrung und Leidenschaft richtig aufleben. Die Reisen sind epischer, die Ziele weiter und die Belohnungen so viel reicher als alles, was das aufregende, ehrgeizige Quartett jemals hervorgebracht hat. Apocalyptica sind voller Power und Macht und begeistern ihre Fans aus allen Metal-Sparten. Eine besondere Tour, die man nicht verpassen sollte.

Präsentiert wird die Tour von Metal Hammer, kulturnews und laut.de.

Apocalyptica

Plays Metallica Vol. 2 Tour 2024

26.09.2024 Hamburg – Große Freiheit 36

07.10.2024 Wiesbaden – Schlachthof

08.10.2024 München – TonHalle

09.10.2024 Köln – E-Werk

12.10.2024 Dresden – Alter Schlachthof

13.10.2024 Berlin – Columbiahalle

Tickets für die Tournee gibt es ab Freitag, den 23. Februar, 10 Uhr ab 45,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf), auf fkpscorpio.de und eventim.de.