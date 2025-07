Amphi Festival 2025 – Bandaufteilung nach Festivaltagen

Am Samstag, den 19.07.2025 spielen folgende Künstler:

*sind zum ersten Mal vertreten

Ashbury Heights

Bloody Dead And Sexy

Camouflage

Die Krupps

DUCTAPE *

Eisfabrik

GULVØSS

Hell Boulevard

Letzte Instanz

Nachtblut

REIN *

Rome

SKYND *

Spiritual Front

The Nosferatu

TRAITRS

UNIFY SEPARATE *

Vlad in Tears *

VNV Nation

Xandria *

Am Sonntag 20.07.2025 spielen folgende Künstler:

*sind zum ersten Mal vertreten

[:SITD:]

[X]-RX

ABU NEIN *

ALIEN VAMPIRES *

Anne Clark

Auger

DUNKELSUCHT *

Erdling

Klangstabil

Lord of the Lost

Maerzfeld

Oomph!

Psyclon Nine *

QUAL *

She past away

Stahlmann

Suicide Commando

The Second Sight *

Wisborg

Zanias *