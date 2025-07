SUICIDE COMMANDO neue Single „De Weg“ auf niederländisch und EP „Final Stage“

Die belgischen Electro-Industrial-Pioniere Suicide Commando kehren mit der EP „Final Stage“ zurück, die am 18. Juli 2025 über Out Of Line Music als limitierte CD und limitiertes, rot-transparentes Vinyl erscheint. Heute präsentiert Johan van Roy seine neue Single „De weg“, den ersten Song von Suicide Commando, der jemals in Johans Muttersprache Niederländisch gesungen wurde.

„Final Stage“ ist eine kraftvolle Reflexion über die Ursprünge des Projekts und eine leidenschaftliche Rückkehr zu alter Form – roh, reduziert und kompromisslos.

„Zurück zum Wesentlichen, zurück zum Kern! Keine Kompromisse, kein Schnickschnack, keine dumme Modenschau…“

– so, Johan Van Roy

Die sechs Tracks umfassende EP ist kein nostalgischer Umweg, sondern eine Transformation. Mit fünf neu interpretierten Versionen von Songs aus Suicide Commandos bahnbrechendem Debütalbum „Critical Stage“ aus dem Jahre 1994 sind diese Aufnahmen mehr als nur Remixe: Sie sind moderne, vollumfängliche Neuinterpretationen. So würde „Critical Stage“ heute klingen – eine Mischung aus klassischer Aggressivität und innovativer Produktion.

Tracklist – Final Stage EP:

Where Do We Go From Here? [Final Stage]

H.I.V.+ [Disease Disease]

Traumatize [Shaking 2025]

Fate [Death is Coming… Again!]

Necrophilia [Body to Body]

De weg

Live Dates – Suicide Commando 2025:

27 JUN – Vänersborg, Sweden

28 JUN – Izegem, Belgium

20 JUL – Cologne, Germany

22 AUG – Leiria, Portugal

05–07 SEP – Deutzen, Germany

12 SEP – Karlsruhe, Germany

13 SEP – Lindau, Germany

11 OCT – Montreal, Canada

08 NOV – Liberec, Czech Republic

14 NOV – Hameln, Germany

15 NOV – Weissenhäuser Strand, Germany

27 DEC – Langen, Germany