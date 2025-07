Duran Duran für zwei Gigs in Deutschland

Ein Stück lebendige Musikgeschichte sind am 24. Juni im PSD Bank Dome, Düsseldorf und am 27.06.2025 in der

Max-Schmeling-Halle, Berlin zu erleben. Die britischen Pop-Ikonen von Duran Duran präsentieren dann ihre größten Hits und frisches Material. Die legendäre Band um Frontmann Simon Le Bon, die 2022 in die Rock ’n’ Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, kann auf über 100 Millionen verkaufte Alben, 21 Top-20-Hits in Großbritannien und 18 Songs in den US-Charts verweisen.

Die Mega-Hits wie „Hungry Like the Wolf“, „The Wild Boys“, „A View to a Kill“ – dem bis heute einzigen James-Bond-Song, der auf Platz eins der US-Charts landete – oder „Ordinary World“ sowie „Save a Prayer“ prägten eine ganze Generation. Noch gibt es Restkarten für die Zeitreise in die 80er-Jahr.

Da sollte man die Stunde nutzen und sich die Urgesteine unbedingt ansehen.

Dienstag, 24.06.2025 PSD Bank Dome, Düsseldorf

Freitag, 27.06.2025 Max-Schmeling-Halle, Berlin