3. Bärengeschichte – Paddington in Peru

Nach zwei erfolgreichen Bärengeschichten kommt nun das dritte Paddington Abenteuer in die Kinos. Der putzige Bär Paddington (deutsche Stimme Elyas M’Barek) ist auf der Suche nach seiner Tante, die in Peru in einer Bärenresidenz ihren Ruhestand genießt. Doch irgendetwas stimmt da nicht im Heim der Bären im Ruhestand. Die Mutter Oberin der Einrichtung schreibt Paddington, dass Tante Lucy sich immer mehr zurückzieht. Da muss der putzige Bär schnell nachsehen, was mit seiner geliebten Tante los ist und die ganze Familie Brown macht sich auf den Weg nach Peru.



Hier erleben sie ein ganz schönes Abenteuer, denn Tante Lucy ist verschwunden. In ihrem Zimmer finden sie eine Landkarte mit eingezeichneten Hinweisen und schon geht die turbulente Reise los, über Wasser, Berge und Täler. Tante Lucy muss doch irgendwo zu finden sein. Sie scheint entführt worden zu sein oder ist sie wirklich auf einer Mission, wie die Mutter Oberin verkündet. So geht es mit dem Schiff samt mysteriösem Kapitän Hunter, gespielt von Antonio Banderas, über den Amazonas, um Tante Lucy wieder zu finden. Hunter verfolgt jeder seine eigenen Pläne. Er möchte die goldene Stadt Eldorado finden und an das Gold gelangen. Paddington in Peru ist ein liebenswertes Familienstück, welches nicht ganz an die zwei Vorgängerfilme herankommt. Trotzdem macht es Spaß den pelzigen Paddington, der so gerne Orangen Marmelade isst, wieder in einem turbulenten Abenteuer zu begleiten.

Text: Isabel Oerke

Originaltitel:

Paddington in Peru (Großbritannien 2024)

Länge:

106 Minuten

Genre:

Abenteuer / Komödie / Familie

Regie:

Dougal Wilson

Drehbuch:

Mark Burton, Jon Foster, James Lamont, nach den Kinderbüchern von Michael Bond

Kamera :

Erik A Wilson

Darsteller:

Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Imelda Staunto,n Carla Tous, Olivia Colman, Antonio Banderas

Verleih

Studiocanal GmbH