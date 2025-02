AMIGO-Events – Die AMIGO Spielezeit startet ins neue Jahr

Auch im Jahr 2025 darf die AMIGO Spielezeit nicht fehlen. Bereits am 4. Januar ist die erste Saison des Jahres mit Combo Up gestartet.

Seit 2015 wird die AMIGO Spielezeit von Spieleclubs und Spielwarengeschäften in ganz Deutschland angeboten. Für alle, die gerne an gemütlichen Spielerunden oder kleinen Turnieren teilnehmen, ist sie eine regelmäßige Gelegenheit zusammenzukommen. Dadurch hat man die Möglichkeit AMIGO Klassiker, aber immer auch Neuheiten auszuprobieren. Vor Ort kann man sich auf jede Menge Spielspaß, andere Spielefans und zusätzlich Preise freuen. Gewinne gibt es für die Spielenden mit den meisten Punkten und jene, die die meisten Spiele am Ende eines Zyklus vorweisen können. Fachhändler*innen oder Spieleclubs können sich über das Formular auf der AMIGO-Webseite anmelden.

Folgende Spielezeit-Saisons sind für das erste Halbjahr 2025 geplant:

Saison 25.1 I 04.01.-09.02. Combo Up

Saison 25.2 I 22.02.-23.03. Unter Spannung

Saison 25.3 I 05.04.-04.05. Bohnanza

Saison 25.4 I 17.05.-15.06. Pick a Pen: Hacker