Der achtsamer Tiger -beschwingtes Musical im Schmidts Tivoli

Gleich vorweg, der achtsame Tiger geht wirklich ins Ohr. Der Titelsong dieses schönen Kindermusicals hat wirklich Hitcharakter und könnte gut in den Charts platziert werden. Hier singen nicht nur die Kleinen mit. Doch ist der Tiger eigentlich wirklich ein böses Raubtier? Der achtsamer Tiger dieses Musicals natürlich nicht. Er hat Herz und ist für alle Tiere des Dschungels da. Immer hilfsbereit und irgendwie gemütlich.

Auch für die Kinder ist der Tiger natürlich da. Hier werden Werte vermittelt und das junge Publikum miteinbezogen. Das Bühnenbild ist dschungelig kunterbunt, genau wie die Figuren. Die Erzählerin und der Tiger geleiten uns in eine tierische Geschichte, vorbei an Papagei, Affen, Schlange, Faultieren und Krokodil. Letzteres bewegt sich auf einem Rollbrett vorwärts. Das ist sehr lustig anzuschauen. Durch Wortwitz und 10 flotten Songs wird das gleichnamige Kinderbuch der achtsamer Tiger klasse umgesetzt. So sitzt der liebe Tiger im Nest es Papageien und kümmert sich um das Papageienjunge. Dies ist nur eine Szene des mit 50 Minuten viel zu kurzen Stückes. Es macht Spaß die Puppen und Tänzer in Aktion zu sehen. Ich hätte gut noch einige Zugaben gebrauchen können. Mit dem achtsam Tiger verlässt man lässt man beschwingt das Theater und hatte einen schönen Theatermorgen.

Text: Isabel Oerke

Foto: Morris Mac Matzen