Es war einmal- wunderbarer Märchenmix im Schmidt Theater

Es war einmal – 7 Märchen auf einen Streich! ist ein wunderbarer Märchenspaß für Jung und Alt. Allen voran das tapfere Schneiderlein, welches uns auf eine kunterbunte Reise durch die bekanntesten grimmschen Märchen führt. Alles ist ganz schön vermixt. Das passiert ja nur, weil das Märchenbuch verschwunden ist und Papa aus dem Kopf erzählen muss. Doch das ist spannend und sehr schön ist, dass alle Geschichten nun verrückt miteinander verwoben sind. Die Kinder müssen manches Mal erraten, welche Figur gleich drankommt. Sei es die gute oder die böse Fee, die Kinder belohnen es mit begeisteren Rufen. Die fünf Schauspieler des Stückes kleiden sich in Windeseile um und man sieht es wirklich nur an den Schuhen, dass so eine kleine Truppe diese vielen Rollen verkörpert.

Wir treffen Dornröschen, Rapunzel, Rotkäppchen und den bösen Wolf, den Froschkönig und viele mehr. Alle können wunderbar singen und das Publikum zeigt sich textsicher, denn einige haben schon mit der CD zum Stück geübt und sind gewiss nicht zum ersten Mal hier. Es wird sogar gerappt. Das ist einfach klasse. Schneewittchen hat natürlich ihre Zwerge dabei. Hiebei schieben sich die 7 Zwerge gespielt von den fünf Akteuren gekonnt duch die schönen Kulissen. Sie sprechen auf ihrer Suche nach Schneewittchen sächsisch, hamburgisch oder kölsch und auch ein Talahon Zwerg ist dabei. Diese Szene ist einfach köstlich. In diesem ganzen Märchendurcheinander muss sich das Schneiderlein nicht nur zurecht, sondern auch noch sein Glück finden. Wird es ihm am Schluss gelingen? Es unterstützen ihn singende Rosen und die beschwingten Lieder mit Musik von Martin Lingnau & Heiko Wohlgemuth. Es war einmal – 7 Märchen auf einen Streich! ist eine humorvolle Aufführung, auf die man sich im nächsten Jahr wieder freuen darf. Vielleicht aber auch schon zur Weihnachtszeit. Schön wäre es.

Text: Isabel Oerke

Foto: Morris Mac Matzen