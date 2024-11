Red One – Alarmstufe Weihnachten im Kino

Red One, das ist der Codename des Weihnachtsmannes. Dieser hat vor dem Fest eine Menge zu tun. Die Vorbereitungen am Nordpol laufen auf Hochtouren. Doch der Weihnachtsmann wird zu allem Unglück auch noch von Unbekannten verschleppt. Kein Geringerer als Dwayne Johnson, in der Rolle des Sicherheitschefs Callum Drift, will ihn retten. Jetzt denkt man, mit Dwayne Johnson wird das ein Geballer und Gekämpfe, was nun überhaupt nicht mein Fall ist. Doch das hält sich, gepaart mit schönem, weihnachtlichem Ambiente und Humor, in Red One – Alarmstufe Weihnachten, gut die Waage.

Sicherheitschef Callum Drift (Dwayne Johnson), meint es gäbe immer mehr unartige Kinder, doch das Weihnachtsfest darf natürlich trotz allem nicht ausfallen. Er tut sich mit dem Kopfgeldjäger Jack O’Malley (Chris Evens) zusammen, um den Weihnachtsmann (J.K. Simmons) zu finden. Ihre actiongeladene Suche bringt sie an die unterschiedlichsten Orte der Welt und sie treffen die unterschiedlichsten Gestalten und Fabelwesen. Da ist zum Beispiel der Krampus, Bruder des Weihnachtsmannes, der nach all den Jahren der Funkstille sogar handzahm wird.

Red One führt einen in Parallelwelten bei der Schneekugeln und Spielzeugläden eine Rolle spielen und die Hexe Gryla zur Widersacherin wird. Doch es sei nicht zu viel verraten. Jedenfalls hat Red One – Alarmstufe Weihnachten viel mehr Tiefgang als erwartet. Mit seinen Special Effects, der mystischen Weihnachtsstimmung und einer Prise Humor macht der Film wirklich Spaß. Ich fühlte mich bestens unterhalten.

Text: Isabel Oerke

Originaltitel: Red One (USA 2024)

Länge: 124 Minuten

Genre: Action / Abenteuer / Komödie

Regie: Jake Kasdan

Drehbuch: Chris Morgan, Hiram Garcia

Darsteller: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel, J.K. Simmons

Verleih: Warner Bros. Entertainment GmbH