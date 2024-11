Schmidt Theater – Highlights ab Dezember 2024

Wenn die unvergleichliche Queen of Comedy Elke Winter zu „Schmidts Winterglitzer“ lädt, wird’s bunt, laut und herrlich verrückt! An ihrer Seite funkelt ihre französische Seelenverwandte Maladée, gefeierte Cabaret-Diva mit Hang zu großer Show. Gemeinsam präsentieren die beiden Grand Dames der Unterhaltungskunst eine fulminante Mischung aus wahnwitzigen Gags, mitreißendem Gesang, atemberaubender Artistik und verblüffender Zauberkunst. Das kitschig-schräge Showspektakel begeistert noch bis 1. Februar.

Nebenan im Schmidts Tivoli sorgt unser Dauerbrenner in der Festtagsvariante „Weihnachten in der Heißen Ecke“ noch bis zum 26. Dezember für herzerwärmende Momente, während die Weihnachtsmärchen auch bei den kleinen Gästen strahlende Augen hervorzaubern. Auf dem Spielplan stehen „Es war einmal – 7 Märchen auf einen Streich!“ im Schmidt Theater (bis 19.1.) sowie „Die Weihnachtsbäckerei“ (bis 26.12.) und „Der achtsame Tiger“ (ab 28.12.) im Schmidts Tivoli.

In schönster vorweihnachtlicher Tradition besuchen Benni Stark (2.12.), Ass-Dur (3.12.), LaLeLu (9.12.), hidden shakespeare und Michy Reincke & Die Band (beide 16.+17.12.) sowie Konrad Stöckel (23.12.) die Theater. Darüber hinaus kann man sich auf Emmi & Willnowsky (3.12.), Suchtpotenzial und den Live-Podcast Sträter Bender Streberg (beide am 9.12.) sowie auf die Comedians Florian Hacke (10.12.), Bora (13./14.12.) und Hennes Bender (15.12.) freuen. Und auch der Jahreswechsel wird in den Häusern gewohnt ausschweifend mit Pomp und Party zelebriert.

Weiter auf dem Spielplan: die „Schmidt Mitternachtsshow“ im Schmidt Theater, „Heiße Ecke“ in der Originalversion (ab 27.12.) im Schmidts Tivoli sowie „Der Hamburger Comedy Slam“ und „Das Spezial mit Amjad“ im Schmidtchen. Da ist für jeden etwas dabei.

Text: PR Schmidt Theater

Foto: (c) Ingo Boelter PR Schmidt Theater