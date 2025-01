Haui – mehr als nur Carpendale Songs

HP Lengkeit kennt man von einigen Theaterstücken aus dem Ruhrpott, wie beispielsweise der Ruhr Revue. Hier widmet er sich nun mit Spuren im Sand seinem Idol Howard Carpendale und dessen Songs. Peter Engelhardt (Birth Control) begleitet ihn beim Blödeln und vor allem vortrefflich an der Gitarre. Die Parodie auf Carpendale als Haui ist schon gelungen. Natürlich kann das Publikum jeden Song mitsingen. Manchmal müssen nur die Herren ran, dann die wieder nur die Damen. Die Zuschauer sind Teil der Show. Es werden Gabi, Sabine und Petra begrüßt und neben den Geschichten aus Hauis Showbiz in den 70er Jahren, werden auch Anekdoten aus dem Leben der Damen zu Besten gegeben.

Spuren im Sand: Peter Engelhardt und HP Lengkeit | Foto: Morris Mac Matzen

Donald Trump, Udo Lindenberg samt Unterhose und sogar Elvis bekommen ihr Fett weg. Während Haui meinen Lieblings-Presley Song Suspicious Minds singt, lässt er schön die steife Hüfte kreisen. Was zuerst ganz witzig ist, wird duch Länge der Gesten und Unterbrechungen der Songs generell etwas kaputt gemacht. Gerade noch schön mitgesungen, da fällt Haui eine Story ein und die Stimmung flacht wieder ab. Im zweiten Teil des Abends hat mich das nicht mehr ganz so gestört oder ich hatte mich daran gewöhnt. Schließlich ist das auch kein Karaokeabend und das ein oder andere aus Hauis Leben war einen Lacher wert. Wer so manchen flachen Witz verschmerzt, kommt bei den Songs in jedem Fall auf seine Kosten. Denn als Hitparadenfan mit Dieter Thomas Heck selig kennt man sie alle.

Am Ende der Show entblättert sich der Entertainer dann sogar fast und man ahnt es schon, was es mit seiner gut sitzenden Frisur auf sich hat. Haui ist sehr publikumsbezogen, steigt von der Bühne und singt mit den Zuschauern Wange an Wange. Seine Gags sind teilweise etwas albern. Doch dem Publikum hat es Spaß gemacht, so dass sie sich nach der Show gerne noch für ein Foto mit dem Künstler anstellen.

Text: Isabel Oerke Foto: Morris Mac Matzen

9. – 13.6., 1. – 4.10.2025Schmidtchen Di – Fr 19 Uhr