Amigo Frühjahrsneuheiten 2025

2025 hat begonnen und was wäre ein neues Jahr ohne neue Spiele? Pünktlich zum Start ins neue Jahr sind die Frühjahrsneuheiten von AMIGO ab Anfang Januar im Handel erhältlich. Mit Phönix, Piranhas, einem adeligen Hornochsen und den drei Freunden Pim, Pam und Pum erwartet uns ein tierisches Frühjahr.

Die 6 nimmt!-Familie bekommt Zuwachs! Baron Oxx erweitert das bewährte Spielprinzip des Kartenspielklassikers um einen neuen Kniff: Es werden farbige Hornochsen statt Zahlen passend an die Kartenreihen gelegt. Sind sechs Karten oder mindestens sechs Hornochsen einer Farbe in einer Reihe erreicht, kassiert man Minuspunkte.

Im Schatz des Phönix von Autor Rainer Knizia wollen die Spielenden dem namensgebenden Fabelwesen am liebsten gar nicht begegnen. Sie sind auf den großen Schatz in seinem Nest aus! Kaum ist er ausgeflogen, nutzen die Spielenden die Chance, um die eine oder andere Kostbarkeit zu ergattern. Wer die beste Ausrüstung hat, kann die wertvollsten Schätze nach Hause bringen. Die ausgelegten Kartenkombinationen entscheiden.

Bei Fischfutter heißt es: Mut zusammennehmen. Solange nur wenige Piranhas im Teich schwimmen, ist das Baden noch ungefährlich. Wenn aber zu viele Piranhas zusammenkommen, wird man Fischfutter! Jede Runde werden neue Piranha-Karten dazugelegt. Wird ein Schwarm zu groß, greift er an! Wer sich erwischen lässt, muss den Teich vorzeitig verlassen.

Das Eichhörnchen Pim, der Waschbär Pam und der Kakadu Pum sind die besten Freunde. Bei Pim Pam Pum werden die drei frechen Tiere gesucht. Die Spielenden würfeln und suchen unter den ausliegenden Karten das passende Tier. Wer sich gut merkt, wo Pim, Pam und Pum versteckt sind, hat die besten Chancen zu gewinnen.

Die Pick a Pen-Reihe wird um einen neuen Teil erweitert. Auch in Pick a Pen: Hacker wird wieder mit Stiften „gewürfelt“. Diesmal wollen die Spielenden möglichst hohe Zahlen in ihren Spielbögen eintragen. Aber natürlich gibt es dabei auch Fallstricke zu beachten. Das außergewöhnliche Würfelspiel von Reiner Knizia kommt mit drei verschiedenen Leveln und sorgt so für langen Spielspaß und Abwechslung.