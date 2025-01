Queer – Daniel Craig im Kino mal anders

In Queer sehen wir den in seiner Rolle als James Bond bekannten Schauspieler Daniel Craig einmal völlig anders. Er spielt die Hauptrolle, den schwulen Amerikaner William Lee. Ganz anders als in den Bond Streifen zeigt er sich hier hoffnungslos verliebt und verletztlich. Das gefällt mir richtig gut. Mir war gar nicht klar, dass der Begriff Queer damals schon geläufig war. Doch basiert der Film auf dem Roman „Queer“ von William S. Burroughs und ist halbautobiographisch. Der homosexuellen US-Autors William S. Burroughs (1914-1997) verfasste das Buch in den 50er Jahren. Es erschien aber erst 1985.

Der italienische Regisseur Luca Guadagnino zeigt mit Queer die schöne spießige Welt der 50er Jahre. Die Mode, die Autos, die Farben, das Ambiente in Mexico. Es gefällt mir sehr gut, wie sich Craig als Autor William Lee in dieser surrealen Welt bewegt. Im weißen Leinenanzug treibt er sich in den Cantinas Mexicos herum. Hierhin flüchtete er nach einer Drogenrazzia in den USA. Lee amüsiert sich in Schwulenkreisen. Drogen sind sein Begleiter. Er verliebt sich in den Ex-Soldaten Eugene Allerton (Drew Starkey). Dieser lässt sich für alle Gefälligkeiten und Liebesdienste bezahlen und man sieht wie Lee leidet. Die erotischen Szenen spielt Craig mit viel Leidenschaft.

Gemeinsam reisen Lee und sein Lover nach Südamerika um nach der geheimnisvollen Droge „Yage“ zu suchen einer Pflanze, die im Dschungel wächst und von der US-amerikanischen Botanikerin Dr. Cotter (Lesley Manville) „erforscht“ wird. Diese beschert ihnen den ein oder anderen Trip. Queer ist tragisch, schön, romantisch, spießig, farbenfroh und die Sehnsucht Lees bleibt in Erinnerung.

Text: Isabel Oerke

Originaltitel:

Queer (Italien / USA 2024)

Länge:

137 Minuten

Genre:

Drama / Romanze / Komödie

Regie:

Luca Guadagnino

Drehbuch:

Justin Kuritzkes, basierend auf dem Roman „Queer“ von William S. Burroughs

Kamera:

Sayombhu Mudkeeprom

Darsteller:

Daniel Craig, Drew Strarkey, Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Drew Droege, Andra Ursuta, Ariel Shulhman, Andres Duprat, Omar Apollo, David Lowery, Lisandro Alonso, Michael Borremans, Michael Kent, Colin Bates, Ronia Ava,

Verleih:

MUBI